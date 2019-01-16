В 2018 году в Украине был наивысший за 7 лет рост ВВП и самая низкая за 5 лет инфляция, – глава НБУ

Украине в 2018 году удалось добиться наилучших макроэкономических показателей за последние 5-7 лет, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на итоговой пресс-конференции в Киеве в среду.

«Рост ВВП за 9 месяцев 3,8%. Наш прогноз на конец 2018 года — 3,4%. Это лучший показатель за последние 7 лет. Нам также удалось добиться снижения инфляции до 9,8% — лучший показатель за 5 последних лет», — сказал глава центробанка, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, не менее важным является увеличение золотовалютных резервов НБУ до $20,8 млрд — наивысшего показателя с конца 2013 года. "Этого удалось добиться за счет взвешенной политики гибкого курсообразования и выхода Нацбанка с интервенциями (позитивное сальдо почти $1,4 млрд), а также продолжение сотрудничества с МВФ ($1,4 млрд) и другими финансовыми институциями (еще $1 млрд).

Он добавил, что банковская система стала докапитализированной и прозрачной, также прибыльной — впервые за пять лет.

Среди ключевых задач на 2019 год Я.Смолий назвал революционную валютную либерализацию и возобновление корпоративного кредитования, которому. Как он рассчитывает, поможет расчистка плохих долговых портфелей банков путем создания независимых компаний по управлению активами.