Ведущую юрфирму США оштрафовали из-за доклада по Украине

Международная юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, обвиненная Минюстом США в представлении интересов Украины без регистрации в качестве иностранного агента, заплатит американским властям более $4,6 млн в рамках мирового соглашения. Сообщение об этой договоренности размещено на сайте Минюста.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP обвинили в нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA). В рамках сделки с Минюстом юридическая фирма также обязуется продолжить сотрудничество с ведомством по вопросам своей работы на Киев.

В 2011 году Минюст Украины при помощи политконсультанта Пола Манафорта нанял юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, чтобы подготовить отчет о доказательствах и процедурах, использованных в ходе судебного разбирательства в отношении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Юристы компании и министерство договорились в переписке об оплате работы в обычном порядке, однако сумма, которая была озвучена ведомством на его сайте, оказалась всего $12 тыс. На самом деле полная стоимость проведенных по заданию Минюста Украины работ составила около $4,7 млн, а все не упомянутые в отчете средства были переведены неназванным украинским бизнесменом в кипрский офшор Black Sea View Ltd, подконтрольный Манафорту, следует из сообщения американского Минюста.

Вскоре после начала работы над отчетом юристы компании поняли, что Украина намерена использовать этот документ для проведения пиар-кампании в США, с тем чтобы повлиять на общественное мнение в отношении процесса по делу Тимошенко, указывает министерство. В рамках этой кампании фирмой и одним из ее партнеров была организована утечка текста доклада как минимум в одну из крупных газет США.

Имя партнера фирмы в документах Минюста не указано, однако, по данным CNN, это Грег Крейг, который ранее работал советником президента Барака Обамы. Уголовное разбирательство в отношении него вела специальная комиссия прокурора по российскому вмешательству под руководством Роберта Мюллера. Адвокат Крейга отказался от комментариев по этому вопросу.

В соответствии с законом FARA организации, которые занимаются политической деятельностью от имени иностранных государств, должны сообщать о ней Минюсту США. Юристы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP этого не сделали, несмотря на прямые запросы американских властей об участии в пиар-кампании. В случае регистрации в качестве иностранного агента организации обязаны раскрывать суммы, полученные за работу, источник платежей, а также объем работ, выполненных по заказу другого государства.