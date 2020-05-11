The New York Times сообщила, кто и за что заплатил Тимошенко $11 млн

Юридическая фирма из Нью-Йорка выплатила $11 млн бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и ее адвокату, чтобы избежать судебного преследования с их стороны. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в 2018 году Тимошенко во время интервью этой газете указала, что нью-йоркская адвокатская компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году якобы «обеляла деятельность Януковича и его правительства». Она утверждала, что указанная компания делала это в обмен на вознаграждение, а после интервью через своего адвоката связалась с нью-йоркской юридической фирмой Reid Collins & Tsai, чтобы узнать, каковы ее шансы засудить Skadden.

Источники The New York Times утверждают, что после этого Skadden выплатила Тимошенко и ее адвокату Сергею Власенко «$11 млн или больше», чтобы избежать возможного иска с их стороны. Средства, как утверждает газета, поступили на счета Тимошенко и Власенко через Reid Collins & Tsai. В декларациях, представленных Тимошенко и ее адвокатом украинским властям, якобы значится, что каждый из них получил в тот период по $5,5 млн, пишет издание. При этом газета обращает внимание на то, что в документах не упоминается фирма Skadden.

В январе прошлого года Skadden, которую власти США обвиняли в нарушении американского законодательства об иностранных агентах из-за работы на правительство Украины, пошла на соглашение с Министерством юстиции США. В соответствии с ним она зарегистрировалась в качестве иностранного агента задним числом, а также выплатила американским властям $4,6 млн, которые получила в качестве выплат и покрытия издержек во время работы на Украину, указывал американский Минюст.

Согласно информации ведомства, Министерство юстиции Украины при содействии бывшего руководителя предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, работавшего на правительство Украины в качестве лоббиста, в 2012 году обратилось к Skadden с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко. По данным Минюста США, Манафорт затем будто бы попросил компанию распространить этот документ. Затем партнеры этой фирмы якобы контактировали с неким американским журналистом, пытаясь передать ему доклад с целью его публикации.