BBC назвала имя самого выдающегося эстрадного артиста XX века

Британский певец и композитор Дэвид Боуи (1947-2016) назван в Соединенном Королевстве «величайшим эстрадным артистом XX века».

Автор песен, а также продюсер, звукорежиссер и художник, создававший экстравагантные сценические образы, опередил других претендентов на это звание — сэра Чарли Чаплина (1889-1977), американскую исполнительницу блюза Билли Холидей (настоящее имя — Элеонора Фейган, 1915-1959) и актрису Мэрилин Монро (урожденная Норма Джин Мортенсон, 1926-1962) в опросе, проведенном вещательной корпорацией BBC.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени. На протяжении карьеры он продал более 136 млн своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен» и 23-е — в рейтинге «100 величайших вокалистов всех времен».