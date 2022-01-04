Права на все песни Дэвида Боуи выкупили за $250 млн

Американская компания Warner Chappell Music приобрела права на все песни британского рок-музыканта Дэвида Боуи за $250 млн, пишет издание Variety.
«После нескольких месяцев переговоров творчество певца было продано... Перечень (композиций, права на которые выкуплены — Ред.) охватывает шесть десятилетий и включает такие песни как Heroes, Changes, Space Oddity, Fame, Let’s Dance, Rebel Rebel», — пишет издание со ссылкой на неназванный источник.
Условия сделки на разглашаются, однако известно, что она распространяется на 26 студийных альбомов музыканта.
«Мы рады, что музыка Дэвида Боуи теперь находится в надежных руках Warner Chappell Music», — приводит Variety слова представляющего интересы семьи музыканта адвоката Аллена Грубмана.
О том, что собрание произведений будет продано и об этом ведутся переговоры, в ноябре сообщала британская Financial Times. При жизни Боуи трепетно относился к сохранению прав на свое творчество и периодически выкупал свои случайные записи, которые попадали на рынок. В 2016 году музыкант скончался от рака и права на творчество Боуи перешли его вдове Иман и двум детям.
Боуи (настоящее имя — Дэвид Роберт Джонс) умер в Нью-Йорке в возрасте 69 лет, перед смертью он в течение 18 месяцев болел раком. За карьеру музыкант записал почти три десятка альбомов, которые разошлись суммарным тиражом около 130 млн.
Warner Chappell Music входит в Warner Music Group, ее каталог включает более 1,4 млн композиций около 65 тыс. авторов.
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