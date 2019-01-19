Коболев назвал себестоимость добычи украинского газа

Себестоимость добычи газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие расходы на развитие добычи для компании «Укргазвыдобування», которая входит в состав группы «Нафтогаз», составляет 250 долларов за тысячу кубометров. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает УНИАН.

«Полная себестоимость добычи газа, без учета кредитных средств, которая учитывает капитальные вложения, средства на развитие, на бурение, землеотвод, но без учета транспортировки и налогов — составляет примерно 250 долларов за тысячу кубов», — сказал он.

По словам Коболева, в частных компаниях себестоимость добычи природного газа еще выше.

Ранее глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко заявил, что стоимость полного цикла добычи газа от начала бурения и добычи до закрытия скважины может варьироваться от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что «Укргазвыдобування», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.