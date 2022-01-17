За время пандемии самые богатые люди мира удвоили состояние

Десять самых богатых людей мира за время пандемии коронавируса — то есть в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года — удвоили свое состояние с 700 млрд до 1,5 трлн долларов. Это следует из доклада объединения благотворительных организаций Oxfam, обнародованного в понедельник, 17 января, в Берлине.
Все миллиардеры в совокупности за вышеназванный период приумножили свое состояние сильнее, чем за 14 лет, предшествовавших пандемии, говорится далее в документе. По данным Oxfam, 55 000 богатейших людей на планете с 2019 по 2021 год увеличили свои состояния на 14%. Для сравнения: мировое богатство за этот период выросло на 1%. «Пропасть между самыми богатыми и остальной частью человечества, таким образом, драматически расширилась», — констатируют авторы доклада.
До пандемии коронавируса около половины населения планеты, или 3,2 млрд людей жили в бедности. К сегодняшнему дню это число увеличилось на 160 млн, констатируют в Oxfam. Поскольку экономика менее обеспеченных стран еще не восстановилась от последствий пандемии, сильнее всего от потери дохода пострадали 20% самых бедных людей.
Особую тревогу вызывает у экспертов ухудшение положения девочек и женщин. По сравнению с ситуацией два года назад число женщин, получающих за свою работу деньги, сократилось на планете на 13 млн человек. Одновременно с этим возросло число женщин, которые выполняют неоплачиваемую работу, — например, по уходу за членами семьи.
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