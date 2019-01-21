Зеленский обещает транслировать свою избирательную кампанию онлайн

Шоумен и актер Владимир Зеленский в понедельник заявил, что намерен транслировать избирательную кампанию в онлайн-режиме.

«Я очень хочу открытую предвыборную кампанию. Открытую. Я хочу, чтобы в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК. Это все мы будем транслировать и показывать. Я считаю, что у нас должна быть открытая страна с открытым правительством. Это по поводу будущих планов. Я считаю, что начинать нужно с себя. Поэтому я хочу показать всем украинцам наживо весь предвыборный процесс», — заявил Зеленский в интервью «Украинской правде».

Зеленский при этом пока он не озвучил дату подачи в ЦИК документов для регистрации кандидатом в президенты. Он выразил надежду, что если он победит на президентских выборах, то сможет выиграть и парламентские.

Напомним, что лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, пока остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.