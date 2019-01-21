Во вторник подаст документы в ЦИК «политический кошмар» Тимошенко

22 января глава социалистов Александр Мороз подаст документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в Президенты. Об этом Капиталу стало известно из источников в окружении Мороза.
Ранее, 12 января в Киеве состоялся VI внеочередной съезд Социалистической партии Александра Мороза, на котором делегаты приняли единогласное решение о выдвижении своего лидера кандидатом в Президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.
В своем выступлении на съезде Александр Мороз подчеркивал, что страна гибнет в политическом популизме, который угрожает суверенитету Украины.
Отметим, что популистской и утопической политологи часто называют программу «Новый курс» Юлии Тимошенко. При этом ее целевая аудитория — граждане предпенсионного и пенсионного возраста с невысоким уровнем доходов. На поддержку этого же сегмента избирателей традиционно рассчитывает и социалист Александр Мороз, который является политическим ровесником Тимошенко. По мнению экспертов, глава Соцпартии составит не только конкуренцию главе «Батькивщины» на общем электоральном поле, но и станет для нее политическим кошмаром.
Еще в 2011 году Мороз заявлял о необходимости открыть уголовное дело против Юлии Тимошенко по ее газовым контрактам с Владимиром Путиным. «Потому что нужно подходить не с точки зрения объемов, цен и так далее, это же все для людей нагрузки... Почему не посмотреть, какие откаты шли при этом?» — заявлял лидер социалистов.
Напомним, в январе исполнилось 10 лет со дня заключения газовых контрактов Тимошенко-Путина, которые, по данным «Нафтогаза Украины», принесли стране минимум 32 миллиарда долларов убытков.
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