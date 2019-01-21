Цены на нефть начали с роста уже четвертую неделю подряд

Цены на нефть в понедельник сдержанно повышаются, начав четвертую неделю роста подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает «Интерфакс-Украина».

Новости о переговорах США и Китая повышают надежду на завершение торговых споров, а сигналы о сокращении мировой нефтедобычи практически снимают риск перепроизводства.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром увеличилась на 26 центов (0,41%), до 62,96 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 25 центов (0,46%) — до 54,29 доллара за баррель.

По итогам торгов в пятницу нефть Brent выросла в цене на 1,52 доллара (2,5%) — до 62,70 доллара за баррель, а WTI подорожала на 1,73 доллара (3,3%), до 53,80 доллара за баррель.

За прошлую неделю цена Brent увеличилась на 3,7%, WTI — на 4,3%.