Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула

«Александра Вилкула поддержала „Сильная Украина“ в лице её лидера Светланы Фабрикант, которая приветствовала участников форума со всем своим одесским колоритом». Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Сергей Балашко.
Далее, он упоминает, что Александр Вилкул представил пошаговую программу вывода Украины из кризиса «Мир и развитие. Четыре шага к успеху». Также Белашко упоминает и других присутствующих: «участники форума тепло приветствовали Вадима Новинского, Бориса Колесникова, Татьяну Бахтееву и других товарищей товарища Вилкула по борьбе с антинародным режимом. По мнению эксперта, наибольшими аплодисментами участники форума встречали критику медицинской реформы. «В общем и целом, в Запорожском дворце спорта „Юность“ было сказано много правильных слов. Вопрос только в том, насколько дела Александра Вилкула и его команды будут соответствовать этим правильным словам».
Напомним, 20 января в Запорожье прошел форум «За мир и развитие», объединивший более 5000 участников — представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.В ходе форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.
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