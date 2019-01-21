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Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула

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Лидер Сильной Украины принял участие в форуме по выдвижению Вилкула

«Александра Вилкула поддержала „Сильная Украина“ в лице её лидера Светланы Фабрикант, которая приветствовала участников форума со всем своим одесским колоритом». Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Сергей Балашко.

Далее, он упоминает, что Александр Вилкул представил пошаговую программу вывода Украины из кризиса «Мир и развитие. Четыре шага к успеху». Также Белашко упоминает и других присутствующих: «участники форума тепло приветствовали Вадима Новинского, Бориса Колесникова, Татьяну Бахтееву и других товарищей товарища Вилкула по борьбе с антинародным режимом. По мнению эксперта, наибольшими аплодисментами участники форума встречали критику медицинской реформы. «В общем и целом, в Запорожском дворце спорта „Юность“ было сказано много правильных слов. Вопрос только в том, насколько дела Александра Вилкула и его команды будут соответствовать этим правильным словам».

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Напомним, 20 января в Запорожье прошел форум «За мир и развитие», объединивший более 5000 участников — представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.В ходе форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.

Александр Вилкул, Сильная Украина, Выборы-2019
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Комментарии (1)
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nazarr ghkghk
nazarr ghkghk 1 час 2 минуты назад

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