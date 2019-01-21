Пока Порошенко в Израиле, в Киеве открыли барельеф Петлюре

В Киеве открыли мемориальный барельеф главе Директории Украинской народной республики, главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре.

Барельеф размещен по адресу ул. Симона Петлюры, дом 2/4 на углу с бульваром Тараса Шевченко.

Барельеф представляет собой прямоугольник с объемным изображением бюста Петлюры, тризубом и надписью: «Эта улица носит имя Главного атамана войск и флота Украинской народной республики Симона Петлюры».

Автором барельефа является скульптор Василий Маркуш.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко сегодня находится с визитом в Израиле, где очень неоднозначное отношение к Симону Петлюре. Еврейские организации часто обвиняют политика в том, что он не препятствовал проведению еврейских погромов в Украине во времена Директории.