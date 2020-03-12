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Глава института нацпамяти обещает в Киеве памятник Петлюре

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Глава института нацпамяти обещает в Киеве памятник Петлюре

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что памятник главе Директории Украинской народной республики, главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре все же будет установлен в Киеве.

«Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре», — сказал Дробович в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время, глава Института нацпамяти не назвал, в какие сроки этот проект может быть реализован.

«Симон Петлюра — один из выдающихся деятелей украинской государственности. Украинцы имеют право ставить памятники тому, кто отвечает их интересам и представлениям о морали, эстетике и так далее. Симон Петлюра — один из тех людей, которому логично и целесообразно ставить памятник. Это даже не вопрос героизации. Петлюра и другие люди, которые в 1917-1921 годах создавали Украинское государство, — это люди, которые обеспечили нас осознанием государственности как минимум в столетний продолжительности. Это очень важная история», — добавил Дробович.

Также он подчеркнул, что по этому вопросу в обществе есть консенсус, «поэтому памятник ему уже назрел». «Есть мурал Петлюры в Киеве, это говорит о том, что народ уже определился», — констатировал Дробович.

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Как сообщалось, бывший министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что одним из возможных мест установления Петлюре может стать территория возле Дома учителя в Киеве по ул. Владимирская, 57.

В свою очередь, экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович выражал надежду на то, что в скором времени будет демонтирован памятник Николаю Щорсу и на его месте установят памятник Петлюре.

Симон Петлюра, Институт нацпамяти, Антон Дробович
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