СБУ объявила в розыск предполагаемого организатора нападения на Гандзюк

Служба безопасности Украины объявила в розыск подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко). Информацию о розыске опубликовали на сайте Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Отмечается, что Левин скрылся от правоохранителей 19 августа 2018.

На задержание подозреваемого в организации убийства Гандзюк есть соответствующее разрешение суда.

В частности, Левину инкриминируют совершение преступления предусмотренного ч. 2 п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ст. 115 (организация убийства, совершенного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 3 декабря 2018 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены. 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.

Левин ранее уже был осужден вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области. Общее количество доказанных убийств - 15 человек.

По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк и выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.