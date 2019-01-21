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Пинчук заплатил американским юристам за отчет для Януковича о «справедливом суде» над Тимошенко

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Пинчук заплатил американским юристам за отчет для Януковича о «справедливом суде» над Тимошенко

Олигарх Виктор Пинчук заплатил за отчет американской юридической компании Skadden, которая в 2012 году назвала неполитическим уголовное преследование экс-премьера Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича. Об этом говорится в документе Министерства юстиции США, который обнародовало Financial Times.

В 2012 году Украина заказала у компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom отчет по делу против Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации. В январе 2019 года Минюст США сообщил, что Skadden согласилось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на Украину и выплатить более 4,6 миллионов долларов, полученных за свою деятельность.

В США отметили, что Минюст Украины, по соглашению с американским юристами, заплатил им всего 95 тысяч гривен или примерно 12 тысяч долларов. В то же время, большую часть заплатил «украинский бизнесмен», имя которого не было названо.

Эти деньги переводились через кипрский офшор, контролируемый политтехнологом Полом Манафортом, который сотрудничал с Януковичем.

«Имелось в виду, что работа фирмы в значительной степени финансировалась Виктором Пинчуком», — говорится в документе, который позже обнародовали журналисты.

В целом Skadden получил 4 657 568,91 долларов за свою работу.

При этом, фирме было известно, что украинская власть планировала использовать отчет для влияния на политику США и общественное мнение в отношении Украины. В частности, представитель фирмы договаривался с журналистом относительно публикации отчета. По американским законам, для такой работы Skadden должна была зарегистрироваться как иностранный агент. На тот момент юристы не стали этого делать, заявив, что не работают на Украину.

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Позже выяснилось, что фирма предоставила поддельные документы и ошибочную и обманчивую информацию.

Источник

Виктор Пинчук, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
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