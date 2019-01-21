Глава российского ГРУ попал в новый санкционный список ЕС

Евросоюз ввел санкции против руководителя и замглавы ГРУ (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ) из-за «дела Скрипаля» в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных за производство и распространение химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам планового заседания министров иностранных дел стран сообщества.
«Совет сегодня наложил санкции на девять человек и одну компанию в соответствии с новым режимом по введению ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, созданным 15 октября 2018 года», — отмечается в нем.
В документе говорится, что с список включены, в частности, четыре сотрудника ГРУ, которых ЕС считает ответственными за атаку в Солсбери. «Этот список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя главы ГРУ, ответственных за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента в Солсбери 4 марта 2018 года», — поясняет Совет.
Кроме того, в первый черный список по химоружию включены сирийский Научно исследовательский центр SSRC и пять сирийских чиновников, которые, по мнению сообщества, ответственны за разработку и производство химического оружия.
«Правовые акты, включая имена лиц, будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 21 января 2019 года», — говорится в заявлении.
Совет ЕС утвердил решение, согласованное послами 28 стран сообщества. Как отмечают СМИ, среди четырех сотрудников ГРУ — подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов.
Новый режим введения санкций за производство и применение химического оружия Совет ЕС одобрил 15 октября 2018 года. С его помощью ЕС сможет вводить санкции против лиц и компаний, которые вовлечены в развитие и применение химического оружия, по всему миру, независимо от национальности и местонахождения.
Разработка нового механизма введения санкций была запущена в рамках реализации решения саммита ЕС, состоявшегося в конце июня 2018 года. В том решении говорится о необходимости создания нового режима ограничительных мер Евросоюза, направленных на борьбу против распространения химического оружия. Это решение было принято через день после завершения в Гааге экстренной сессии ОЗХО, созванной по инициативе Великобритании и США в связи с «делом Скрипалей», а также обвинениями по поводу применения химического оружия правительственными силами в Сирии.
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