МВФ дал прогноз по ценам на нефть в 2019 и 2020 годах

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель. Об этом говорится в январском докладе организации World Economic Outlook.
Так, согласно обновленному прогнозу МВФ, цена на нефть составит $58,95 за баррель в 2019 году и $58,74 за баррель в 2020 году против $69 и $66 за баррель, опубликованных в прошлом докладе организации в октябре 2018 года.
«Цены на нефть с августа 2018 года были волатильны под влиянием изменений уровня предложения в мире, политики США в отношении экспорта иранской нефти и, в последнее время, опасений по поводу снижения мирового спроса. По состоянию на начало января цены на нефть зафиксировались на уровне около $55 за баррель, и рынки ожидали, что цены в целом останутся вблизи этого уровня в течение следующих четырех-пяти лет», — отметили эксперты в докладе МВФ.
Ранее МВФ ожидал снижения цен на нефть до уровня $60 за баррель только к 2023 году.
При этом Международное энергетическое агентство прогнозирует стабилизацию цен на нефть в 2019 году на уровне выше $60 за баррель благодаря сделке ОПЕК+.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016