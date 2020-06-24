МВФ дал прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Международный валютный фонд повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 соответственно в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики».
В апрельском докладе МВФ прогнозировал, что средняя цена одного барреля нефти будет равна в текущем году $34,80, а в следующем — $36,40. В 2019 году, отмечают в фонде, стоимость барреля нефти в среднем равнялась $61,39.
Как отмечают авторы доклада, «кривые нефтяных фьючерсов показывают, что цены, как ожидается, вырастут впоследствии до $46, что все еще примерно на 25% ниже среднего показателя 2019 года».
Показатель для расчетов в этом исследовании берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов нефти.
Эксперты отмечают, что «стабильность на рынке нефти помогла поднять настроения» инвесторов. В фонде считают, что «низкие цены на нефть также дают возможность сократить вредные топливные субсидии».
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