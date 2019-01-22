ЕС официально исключил Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине

Совет ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Соответствующее решение опубликовано во вторник в официальном журнале Евросоюза.
«Следующие лица исключены из списка: Иосиф Давыдович Кобзон», — говорится в заявлении. Совет ЕС никак не сформулировал причину этого решения.
Согласно европейской юридической практике, любое изменение черного списка должно проходить полную административную процедуру и документальное оформление даже в случае смерти одного из фигурантов.
Первая редакция черного списка физических лиц и организаций, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины, была введена в действие в марте 2014 года. С тех пор его действие продлевалось каждые полгода. В настоящее время он действует до 15 марта 2019 года, в него включены 155 человек и 38 организаций.
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В черный список ЕС он был включен в феврале 2015 года за поддержку аннексии Крыма Россией.
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