Налоговая разводится с таможней: как Кабмин собирается делить ГФС

Раз в полтора года. Именно с такой частотой с 2012 года правительство меняет свое видение формата работы налоговой и таможни.

Все началось в декабре 2012. Желая установить контроль за главными финансовыми потоками страны, правительство Николая Азарова объединило таможню и налоговую в Министерство доходов и сборов. После Майдана его ликвидировали. На базе министерства восстановили Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу. Однако уже в мае 2014 Кабмин изменил свое мнение и создал Государственную фискальную службу. Она объединила в себе таможню, налоговую и налоговую милицию.

В декабре 2016 Верховная Рада случайно исключила из Налогового кодекса положения о налоговой милиции. Это создало законодательную коллизию — уже третий год она работает в полулегальном статусе. Два года правительство и парламент обсуждали, что с этим делать. Результат — появление нескольких законопроектов.

Наконец в конце 2018 Минфин заявил, что планирует снова разделить ГФС на налоговую и таможенную службы. Официальное основание — обеспечить управляемость, функциональную эффективность и демилитаризации обоих органов. Неофициальная — это позволит более четко разделить сферы влияния на финансовые потоки.

Что ждет ГФС в 2019 году и чем обеспокоен бизнес?

Мотивация перемен

В последние две недели перед Новым годом правительство приняло документы по реформе ГФС. Также Кабмин решил создать рабочую группу по подготовке положения о функциях новых служб. Почему Минфин взял курс на реформирование ведомства?

Когда принималось решение об объединении двух служб, была сделана ставка на объединенный аудит, синергию бэк-офисов служб и объединение баз данных. Ставка на интеграцию баз данных оказалась успешной. По данным источников издания, в Минфине считают, что базы данных этих двух органов должны оставаться объединенными. Синергии бэк-офисов, рассказывает один из собеседников издания в правительстве, удалось достичь частично. Штат ГФС удалось сократить, однако объединение было силовым. Это был неравный брак — фактически таможенники пришли «в приймы» к налоговикам.

За эти годы выровнять ситуацию не удалось. «За ГФС закреплено 300 автомобилей. 25 передали таможенникам, 275 остались в главных управлениях, которыми руководят налоговики», — приводит пример собеседник. По его словам, одновременное реформирование таможни и налоговой не срабатывает.

«Сейчас мы в процессе формирования рабочей группы. Через полтора-два месяца примем положение о функционале обеих служб и после этого объявим конкурс на их руководителей», — говорит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Три из одного

Согласно принятым правительством документами, вместо ГФС появятся два юридических лица: Государственная таможенная служба и Государственная налоговая служба.

Минфин определил стратегические направления реформы.

В налоговой сфере. Курс на развитие онлайн-сервисов и автоматизацию. На повестке дня — оценка налоговых разрывов и потенциальных поступлений, пересмотр критериев риска, изменение порядка отбора плательщиков для проверок.

Постепенно Минфин планирует ввести электронные документальные проверки, начнет с крупных плательщиков. Изменятся подходы к работе с налоговым долгом. Среди приоритетов — внедрение правил BEPS, международный обмен информацией.

На таможне. Введение института уполномоченного экономического оператора. Украина присоединится к транзитной процедуре ЕС/ЕАСТ для улучшения таможенного контроля. Минфин введет методику измерения среднего времени выпуска товаров, обновит систему контроля определения таможенной стоимости.

Урегулируется процедура предоставления таможней обязательной тарифной информации на запрос предприятия. Заработает пост-таможенный контроль и контроль за цепочками поставок и реализации товаров на таможенной территории Украины.

Кроме того, таможня и налоговая получат доступ к базам данных других органов исполнительной власти: Госстата, МВД, государственной исполнительной службы.

В налоговой милиции. Реформа предусматривает разделение сервисной и правоохранительной функций ГФС. Последнюю передадут новому органу, который будет расследовать финансовые преступления. Фактически это пункт о реформе налоговой милиции, однако, уточнил Верланов, ее статус будет изменен отдельным законом.

ГФС готовит предложения

Все эти идеи не новы. Большинство из них должны были стать реальностью еще годы назад.

Бывший министр финансов Александр Данилюк предлагал создать единое юридическое лицо на базе ГФС. Это вызвало жесткую критику со стороны тогдашнего и. о. председателя ГФС Мирослава Продана. Продан писал, что предлагаемая модель сосредоточит судебные процессы в Киеве, уменьшит возможности для борьбы с правонарушениями и ухудшит условия таможенного транзита.

Грабли с концентрацией принятия решений в Киеве Минфин планирует обойти. «Главы обеих служб смогут делегировать свои полномочия в организациях в той степени, в которой это необходимо для эффективного функционирования налоговой и таможенной служб», — говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

Несмотря на это, собеседники в ГФС отмечают: предлагаемая Минфином модель размыта, она ставит больше вопросов, чем дает ответов. Четкого понимания, как будет происходить разделение после двух лет слияния, нет.

И. о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов сообщил, что ведомство готовит свои предложения по разъединению. Вместе с Казначейством США ГФС наработала проект новой структуры по функциональному принципу. Что он предусматривает?

Во-первых — ликвидацию дублирования функций в разных подразделениях.

«Есть отдельные подразделения, которые отвечают за обслуживание юридических и физических лиц. Обособленные процессы, связанные с аудитом этих категорий плательщиков. Эти подразделения занимаются и методологической и разъяснительной работой, хотя есть департаменты методологии и обеспечения коммуникаций», — объясняет Бамбизов.

Более рациональной была бы модель, где каждое направление — администрирование, аудит, методология, информационно-разъяснительная работа — было бы выделено в отдельное подразделение, охватывавшее все категории плательщиков: и физических, и юридических лиц.

Это была бы более понятная, удобная и качественная структура. Она позволила бы оптимизировать количество департаментов, улучшить внутренние процессы, избежать дублирования функций и различного толкования норм налогового законодательства.

Во-вторых — создание Департамента трансфертного ценообразования (ТЦУ) с минимальной численностью 45 человек. Сейчас в ГФС функции контроля ТЦУ размыты между несколькими подразделениями, что не дает должного эффекта в работе.

«Департамент ТЦУ и международного налогообложения будет заниматься методологической работой, вести отчетность. Его специалисты будут проверять все контролируемые операции. Кабмин уже одобрил создание такого подразделения», — сообщил Бамбизов.

Аналогичный департамент планируется создать и в Офисе крупных налогоплательщиков, поскольку 80% операций ТЦУ приходится на крупных плательщиков.

В-третьих — развитие электронных сервисов, внесение изменений в малоэффективные системы, в том числе — в СМКОР, систему мониторинга соответствия налоговых накладных и расчетов корректировки в зависимости от степени риска. Система должна работать так, чтобы плательщик мог легко заплатить налоги и не мог уклониться от их уплаты. В случае разъединения ведомства финансирование возрастет.

«За последние годы мы пережили две большие волны сокращения кадров. После образования двух служб уложиться в нынешнее количество работников будет очень сложно. Их численность придется увеличивать, ведь каждая служба должна иметь свой бэк-офис. На это уйдут месяцы — кадры будут подбираться на конкурсах» , - говорит Бамбизов.

Он также предлагает сократить количество региональных подразделений. «Я бы делал это по принципу регионального распределения, как в НАБУ или ГБР, когда одно территориальное подразделение отвечает за определенный регион из четырех-пяти областей», — объясняет он.

По его словам, администрирование 60% налогов обеспечивает Офис крупных плательщиков, и если закрепить администрирование местных и рентных платежей крупных налогоплательщиков за этим же офисом, то эта цифра может достичь 80%.

«Есть ли необходимость в том, чтобы за 20% налогов отвечали аж 25 территориальных подразделений? Сомневаюсь. Однако эта модель требует введения электронного оборота документов и урегулирования других технических вопросов», — резюмирует он.

Реакция бизнеса: не формат, а качество

«Бизнес ценит четкие правила игры. Можно ли говорить, что разделение ГФС решит этот вопрос? Нет», — уверена исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова.

По ее словам, предприниматели до сих пор жалуются на деятельность налоговой. «ГФС — один из лидеров по количеству проведенных проверок бизнеса. К тому же, служба не присоединилась к единому инспекционному порталу и не внедрила риск-ориентированный подход к проведению проверок», — добавляет она.

Кроме того, говорит Глазкова, постоянно «зависает» база регистрации налоговых поступлений, не заметна борьба с контрабандой и нелегальной торговлей.

«Бизнес волнует, как работает организация. Нам не очень важно, будут ли налоговики и таможенники жить под одной крышей. Главное — чтобы не было проблем с возмещением НДС», — говорит исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

По ее словам, ситуация с возмещением этого налога в январе ухудшилась — перед компаниями накопилась задолженность. Счет долга идет на десятки миллионов гривен и, несмотря на обращение в Минфин, проблема пока не решена. Есть вопросы и по таможне. Деревянко сообщила, что на прошлой неделе ЕБА получила много жалоб от компаний на остановку грузов на таможне.

«Жалуются на повышение таможенной стоимости на основании введения новых критериев риска. Мы думали, что ситуация с индикативными ценами из-за манипулирования таможенной стоимостью в прошлом, но видим, что это не так», — говорит она.

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