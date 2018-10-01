Российский «Аэрофлот» присвоил одному из самолетов имя Кобзона

Российский «Аэрофлот» в память о певце Иосифе Кобзоне присвоил его имя новому лайнеру Boeing 737-800. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Утверждая решение дать одной из новых машин имя Иосифа Кобзона, Правление ПАО „Аэрофлот“ приняло во внимание его выдающийся вклад в российскую культуру, а также созвучность творчества певца ценностям, которые близки „Аэрофлоту“ и российской авиации в целом», — говорится в сообщении.

Поставка самолета с последующим вводом в эксплуатацию ожидается в декабре этого года.

Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет от рака.