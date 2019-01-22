Во Франции ограбили банк прямо на Елисейских полях

Четверо вооруженных преступников совершили во вторник ограбление банка Milleis на Елисейских полях. Об этом сообщают местные СМИ.
По их сведениям, грабители вскрыли 30 сейфов, забрав, по предварительным данным, лишь несколько тысяч евро. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Их поиски начала бригада по борьбе с бандитизмом.
Ограбление произошло в нескольких сотнях метров от резиденции президента Франции — Елисейского дворца.
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