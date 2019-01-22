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В США назвали официальных номинантов на премию «Оскар»

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В США назвали официальных номинантов на премию «Оскар»

Американо-британская лента «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера, мелодрама Брэдли Купера «Звезда родилась», драма Альфонсо Куарона «Рома» и лента Питера Фаррелли «Зеленая книга» включены в список номинантов на премию Американской академии киноискусств в категории «Лучший фильм». Об этом объявили на проходящей утром во вторник церемонии в Лос-Анджелесе, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

Кроме того, в список из восьми номинантов вошли фильм «Черный клановец» режиссера Спайка Ли о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой, кинолента «Власть» режиссера Адама Маккея о роли денег и связей в современном мире, фантастический боевик «Черная пантера» Райана Куглера о соперничестве за уникальный металл, на исход которого влияет таинственный дух саванны, и комедия Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» о периоде царствования английской королевы Анны в ХVIII веке.

Альфонсо Куарон, снявший драму «Рома» о судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, и Спайк Ли, режиссер фильма «Черный клановец» вошли в список номинантов на звание лучшего режиссера.

В число номинантов включены также Йоргос Лантимос, снявший фильм «Фаворитка»; Павел Павликовский c драмой «Холодная война» об истории любви музыканта и певицы на фоне холодной войны между Западом и странами соцлагеря, а также Адам Маккей, режиссер фильма «Власть».

Американская академия киноискусств также объявила имена пяти исполнительниц, номинированных на кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая актриса». В список вошли Ялица Апарисио («Рома»), Леди Гага («Звезда родилась»), Гленн Клоуз, («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка») и Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»).

Британец Кристиан Бэйл и американец Брэдли Купер вошли в число номинатов на кинопремию «Оскар» как лучшие актеры. Бэйл номинирован за главную роль в ленте «Власть». Купер может получить статуэтку за участие в фильме «Звезда родилась». Помимо них в данной номинации также представлены Рами Малек («Богемская рапсодия»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

Малек ранее в этом году получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в драматическом фильме». Бэйл был удостоен этой же награды в номинации для актеров в комедии или мюзикле, а также главной актерской премии «Выбор критиков».

Эми Адамс и Эмма Стоун номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». Адамс номинирована за роль в картине «Власть». Стоун выдвинута за участие в фильме Фаворитка«.

Помимо них в данной категории также представлены Реджина Кинг «Если Бил-стрит могла бы заговорить», Рэйчел Вайс «Фаворитка» и Марина Де Тавира «Рома».

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Махершала Али и Сэм Рокуэлл номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Али номинирован за роль в картине «Зеленая книга». Рокуэлл выдвинут за участие в фильме «Власть». Помимо них в данной категории также представлены Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец») и Сэм Эллиотт («Звезда родилась»).

91-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Она пройдет в театре Dolby в Голливуде.

кино, Оскар
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