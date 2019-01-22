Пять стран подписали соглашение о финансировании суда над виновными в крушении MH17

Пять стран, входящих в Совместную следственную группу, подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся финансовой поддержки для уголовного преследования виновных в крушении малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17. Документ опубликован во вторник на сайте голландского правительства.

В меморандуме отмечается, что «расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды». Другие расходы в рамках уголовного преследования будут финансироваться совместно.

Свои подписи под документом поставили представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.