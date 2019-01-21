11 причин бросить работу в 2019 году

Предприниматель и инвестор, автор нескольких бестселлеров рассказывает Джеймс Альтушер, как решение оставить офисную работу перевернуло его жизнь, и почему сейчас особенно важно последовать его примеру.

Я поступил плохо. Я был на собрании. Шла вторая неделя на новой работе. Я назначил встречу людям, с которыми, как я думал, мы могли бы иметь дело. Внезапно я осознал, что не могу провести на этой работе ни секунды больше. По всем причинам, которые я перечисляю ниже и, возможно, каким-то еще.

Я ненавидел ее. Я не мог выдержать звук своего голоса. Я ненавидел людей, которые меня окружали. Я погибал. На спинке моего стула висел пиджак, а в кабинете — другой. На двери кабинета была табличка с моим именем. Это была моя первая попытка устроиться на работу примерно за 15 лет.

Я сказал: «Мне нужно в уборную». Я встал. Оставил пиджак висящим на стуле. Похромал в вестибюль, потому что накануне упал по причинам, которые я до сих пор не понимаю. Я шел в противоположную от туалета сторону. Я попрощался с администратором. Нажал кнопку «L» на лифте. Проехал от башни Трампа до Уолл-стрит, 40. Сел на поезд в Гранд Сентрал, проехал 60 миль к северу Нью-Йорка и пошел домой.

Больше я не возвращался на эту работу. И ни разу не разговаривал с кем-то оттуда. Их босс звонил, писал, просил, спрашивал, что случилось, предлагал договориться о зарплате, предлагал все, что я хотел.

Но я так и не ответил. Не поговорил с ним ни разу. Мне не по себе из-за этого. Я довольно неконфликтный человек, и это далось мне не легко. У меня не было работы, денег снова становилось мало, перспектив не было. Но я так рад, что ушел тогда!

В тот год мне открылась вся полнота жизни. Так много возможностей. Так много идей, за которые я брался. Некоторые работали. Некоторые нет. Но я учился на каждой из них.

С тех пор каждый год был более успешным, чем предыдущий.

11 причин, почему вы должны бросить работу в 2019 году:

1) Вам не нужна работа

Люди привыкли работать ради стабильности. Мой дед начал работать в 1946 году, а в 1970-х вышел на пенсию, получив золотые часы. Но, как отмечает Нассим Талеб, «три самые большие зависимости — это героин, углеводы и стабильная зарплата».

Компании не лояльны. Они не заботятся о вас или обо мне. Но это нормально. Мы живем в «экономике доступа». Компании, работающие в экономике доступа, держатся на трех составляющих и множестве способов получения выгоды:

Переизбыток: у некоторых людей избыток Х. Например, лишние места в автомобиле, лишнее пространство в квартире, лишнее время для выполнения задач, лишние знания и т.д.

Желание: Некоторые люди очень хотят использовать этот избыток. Например, кто-то хочет на свободное место в авто, когда не может поймать такси. А кто-то хочет пожить в пустующей квартире вместо отеля.

Платформа: Чтобы соединять «А» и «В», обеспечивать поиск и безопасные транзакции, чтобы преодолевать трудности и предоставлять обзоры и стандарты. Вы можете зарабатывать деньги, владея платформой. Или предоставляя избыток. Или путем предоставления услуг (например, «менеджер Airbnb», который помогает нескольким хозяевам управлять предложениями и сервисами на Airbnb).

Вы также можете предоставлять избыточные знания по теме (например, диета) людям, которые хотели бы эти знания получить и готовы платить за них. Вы можете использовать такие платформы, как Facebook, Amazon или даже Kickstarter или Etsy (в зависимости от знаний или продукта) в качестве платформы.

Это всего лишь один из способов взглянуть на «экономику свободного заработка», но есть и другие. Экономика фриланса растет с каждым годом. Можете ли вы заменить свой доход таким образом? Я это сделал. Тогда, когда это было почти невозможно. В 1995 году я работал полный день в офисе, но начал делать сайты для сторонних компаний.

Как это сделать?

Начните с маленьких шагов. Всегда прикидывайте, какой дополнительный заработок маячит вокруг, какова ваша ценность на рынке труда, какие виды подработки вам нравятся, сколько денег вы можете заработать, как можете вырасти.

К 1997 году с подработкой у меня все складывалась настолько хорошо, что я оставил работу в офисе и полностью занялся фрилансом. Затем я превратил его в бизнес, который в итоге продал.

Си Джей Скотт пишет книги о привычках и самостоятельно публикует их на Amazon. Когда он начинал, он был в депрессии, ничего не делал и спал на диване. Теперь он зарабатывает до $60 тысяч в месяц.

Ханна Диксон обеспечивает себя, будучи виртуальным ассистентом, при этом она путешествует по миру и пишет о своем опыте.

Один мой друг уволился с работы, написал диетический справочник «Что бы ел Иисус» (по сути это средиземноморская диета) и теперь живет в трехэтажном пентхаусе в Медельине.

Список людей, с которыми я общался и которые навсегда оставили работу ради экономики фриланса, огромен. И с каждым годом их становится все больше. Есть курсы в Khan Academy, CodeAcademy, Lynda и в других местах, где можно дешево или бесплатно обучиться практически любому навыку, который можно использовать, чтобы заработать $2 тысячи за выходные.

Начните с малого. Начните легко. Не думайте о «построении бизнеса». Овладейте навыком, найдите одного клиента, масштабируйте, повторите.

2) У среднего миллионера семь источников дохода

Никто не может разбогатеть на одной лишь зарплате. По данным IRS, у среднего миллионера есть семь источников дохода.

Это важно по двум причинам:

Работа — это только ОДИН источник дохода. Но если на нее уходит пятьдесят часов в неделю (40 часов плюс время на дорогу и т. д), у вас не будет времени на другие источники. Еще интереснее: БЫТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ — это только один источник дохода.Если вы хотите быть предпринимателем, будьте им.

У вас есть видение, у вас есть клиент, у вас есть деловое чутье, у вас есть прибыль (вы не зависите от инвестиций фирм-стервятников), и у вас есть представление о том, как продать свою компанию.

Но вы также можете быть «предпринимателем по образу жизни». Сосредоточьтесь на приобретении навыков и предоставлении услуг (или поиске подходящего дополнительного заработка), которые вы сможете масштабировать или перейти к следующему источнику доходов.

Еще один вид дополнительного заработка, который мне нравится: найти что-нибудь дешевое на Alibaba. Продать дорого на Amazon.

Но это статья не о том, как быть предпринимателем.

Я так рад, что бросил работу. Я делал это дважды в своей жизни. И оба раза изменили ее.

3) Ваш босс ненавидит вас

По крайней мере... мой самый первый начальник меня ненавидел. Мне все время нужно было заискивать перед ним. Иначе он вызывал меня в свой кабинет и кричал на меня. Я не думаю, что взрослый человек вправе кричать на другого.

Если вы ненавидите свою работу, то и ваш начальник тоже. Почему? Потому что он находится в том же месте, что и вы. У него есть босс, у которого есть босс, у которого есть босс, у которого есть босс.

Если вы не работаете в предпринимательской компании, где получаете огромные навыки и, где вам, возможно, даже платят пропорционально той ценности, которую вы приносите, то вы часто находитесь во власти нарциссических причуд своего босса.

79% людей, увольняясь с работы, объясняют это «отсутствием признания», то есть тем, что начальник ненавидит их.

Он или она изо всех сил пытается удержаться в своем кресле, а все молодые учатся новым навыкам, работают дольше, и у них меньше обязанностей дома. Они боятся вас. Они не дадут вам добиться успеха и счастья. И принесут вас в жертву, если понадобится, чтобы сохранить собственный временный статус в среднем классе.

4) Средний класс исчезает, так что спрыгивайте с корабля, пока он не затонул

Средний доход 25-34-летнего человека в США с 1990 года практически не изменился. А стоимость медицинского обслуживания и кредиты выросли несоизмеримо больше.

Искусственный интеллект, роботы, блокчейн и экономика доступа, описанные выше, уменьшают потребность в позициях среднего класса. И 20 млн молодых американцев, имеющих задолженность по студенческим кредитам, будут вынуждены искать работу, которую они ненавидят, лишь бы выплатить долги. А компании будут платить им все меньше, потому что знают: у бедолаг нет выхода. Средний класс умирает, и никому нет до этого дела.

5) Работа — это противоположность благополучия

Вот как я решаю, соглашаться ли на новые предложения и возможности:

Улучшит ли ответ «ДА» мои отношения с окружающими?

Улучшит ли «ДА» мое мастерство в той области, которую я люблю?

Увеличит ли «ДА» мою свободу — способность принимать больше решений для себя каждый день?

На работе вы вынуждены дружить с людьми, просто если они сидят в кабинке рядом с вами. На работе приобретение навыков ограничивается конкретной микро-нишей, которую назначила вам компания.

На работе есть правила о том, что надеть, как разговаривать с противоположным полом, в какое время приходить на работу, что делать 50 недель в году и даже что разрешено брать с собой домой. (Не воруйте скрепки!)

Офисная работа вряд ли соответствует трем условиям, указанным выше. А это три составляющие того, что позитивные психологи называют «благополучие». Другими словами, работа равняется неблагополучию.

6) На работе пропадают «плюшки»

Когда я работал в большой компании, там было отличное медицинское обслуживание, четыре недели отпуска, и вы, в общем-то, могли бездельничать, тусуясь без дела большую часть дня.

Прямо сейчас, согласно исследованию Glassdoor, средний сотрудник отказался от более чем 50% своего отпуска в прошлом году. А 10% сотрудников вовсе не отдыхали. Почему? Потому что не хотят, чтобы их заменили другие люди, которые не берут отпуск. 40 лет такой жизни, и ты мертв, а все ради чего?

Ну, а как насчет преимуществ стабильности, которую якобы дает работа?

7) Здоровье

Двое из пяти сотрудников в Америке набирают вес на работе. Они сидят весь день, перекусывают снэками и слишком заняты, чтобы воспользоваться оздоровительными программами, которые предлагают работодатели (63% говорят, что не используют какие-либо оздоровительные программы работодателя).

Расходы на здравоохранение со стороны сотрудников, которые не покрываются медицинским страхованием, увеличились на 44% в период с 2006 года и по настоящее время.

Почему? Я понятия не имею. Все, что я знаю, это конечный результат. Работа стоит людям больше денег на их медицинские расходы. Из-за работы люди становятся менее здоровыми.

8) Диверсификация статусных иерархий

Я завидовал, когда моего друга повысили до должности «старший программист-аналитик». Я был «младшим программистом-аналитиком» и думал, что лучше его. Но он работал дольше. Выше был «помощник руководителя проекта», «менеджер проекта», «директор», «вице-президент», «старший вице-президент», и еще куча других должностей.

У каждого был ранг. Как в армии. И все должны были отдавать дань уважения людям выше рангом. Вот чепуха. Мы же не обезьяны. Но ведем себя, как они.

Каждый вид приматов вырабатывает нейрохимикаты в зависимости от того, движется ли вверх или вниз по иерархии племени. Главное достоинство человека заключается в том, что мы можем быть в нескольких племенах. Мы можем диверсифицировать иерархию.

Деньги могут быть одной иерархией. Многие люди думают, что собственный капитал ведет к большей самооценке. Я почти обонкротился, пока, наконец, не понял, что это высокая самооценка ведет к увеличению собственного капитала.

Умение играть в гольф может быть другой статусной иерархией. Или «лайки» в Instagram. Или отзывы о креативном проекте. Или навыки, приобретенные на сайте онлайн-обучения.

На работе существует одна иерархия. Прямо как в племени обезьян. Но когда вы уходите с работы, вы можете выбирать иерархии.

Всякий раз, когда я чувствую себя подавленным из-за одной области жизни, я сосредотачиваюсь на тех областях, где могу улучшить свое самочувствие и соответственно зарядиться энергией.

«Гормоны счастья», такие как серотонин, дофамин (основные причины депрессии, когда их не хватает) и окситоцин — все они связаны с местом в иерархии.

Чтобы не быть обезьяной и увеличивать количество гормонов счастья, нужно быть в нескольких племенах.

Я занялся торговлей на бирже. Часто это ужасное занятие. Можно потерять деньги, и каждый нейрохимикат пойдет по неверному пути.

Но поскольку я не работал 40 часов в неделю, у меня было время заниматься физическими упражнениями (а это повышение уровня эндорфинов, улучшение моей выносливости и т. д.).

У меня было время для творческих проектов (другая статусная иерархия), или я мог просто больше играть в шахматы (улучшая свой рейтинг в этой области).

Диверсификация — это не «инвестирование в акции». Это стратегия «инвестирования в счастье». А это труднее, когда вы работаете полный рабочий день.

9) Продуктивная жизнь

В большинстве случаев, работая по 8 часов в офисе, вы два часа посвящаете важным задачам, а в остальное время сидите на собраниях, общаетесь с коллегами, которые вам не нравятся, устраиваете перерывы на кофе, ничего не делаете.

Вот как выглядит типичный рабочий день:

Подъем в 6 утра, завтрак, поездка, работа с 9 утра. Затем перерывы на курение, на еду, на кофе, дорога.

Работа подразумевает встречи. Сколько часов в день? Я не знаю. Когда я работал в офисе, я считал, что обычный человек на самом деле работает около 10 часов из 40-часовой рабочей недели, а остальные 30 часов тратит впустую.

30 часов в неделю умножить на 50 недель — 1500 часов. Я хотел эти 1500 часов.

Построить свой бизнес, написать книгу, изучить новые навыки, побыть с семьей, поиграть в игры, все, что вы хотите.

Быть продуктивным — это не значит получать повышение за то, что вы сидите за столом. Быть продуктивным значит использовать время, чтобы стать лучше.

10) Можно ходить в туалет, где хотите

Я никогда не смог бы зайти в туалетную кабинку рядом со своим боссом. Я не знаю почему. Я просто не ходил в туалет на работе.

Я бежал к лифту, перебегал улицу, шел вниз по кварталу, заходил в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, сбегал по четырем лестничным пролетам в книгохранилище и пользовался туалетной комнатой, которая, как я знал, всегда была доступна и пуста. Но если у вас нет работы... вперед. Уничтожьте ВСЕ туалетные комнаты. Кого это волнует?

11) Поиск страсти

Если вы любите свою работу, держитесь за нее. Если вы работаете увлеченно, это здорово. Я вам завидую. Но многие люди этого не чувствуют. Многие. И я был одним из них, желающих сойти на берег и разобраться со своей жизнью.

Многие люди, как и я, попадают на конвейер: школа, колледж, работа, работа, работа, выход на пенсию, смерть.

Я часто поступал неправильно. Иногда я думал о деньгах больше, чем о свободе. Иногда я завидовал и оказывался в неправильной иерархии.

Вот совет Даники Патрик (лучшей женщины-гонщика в истории), как найти свою страсть.

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.

Позвольте мне добавить еще одно. Что вас больше всего интересовало в возрасте 12–15 лет? Что изменилось с годами? Когда мне было 12 лет, я вел тетрадь «кто кому нравится и почему» о каждом мальчике и девочке в моем классе. Спустя десятилетия я писатель.

Не верьте мне. Оставайтесь с боссом, который вас ненавидит. На работе, которая надела вам цепь на шею и дразнит постепенным увеличением зарплаты и должности. Оставайтесь в культуре, которая планомерно упраздняет весь средний класс. Это не чья-то вина. Это тектонические плиты экономики, разрушающие культуру, которая просуществовала почти 100 лет.

Пока вы не выберете себя для достижения успеха и не выберете все то, что влечет за собой этот выбор, вы будете томиться в тюрьме.