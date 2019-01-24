Почти 14% взрослых американцев не имеют медицинской страховки

Число взрослых американцев, не имеющих медицинской страховки, составило 13,7% в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщила социологическая служба Gallup.

«С 2008 года, когда начали собирать подобную статистику, наибольшее число взрослых без медстраховки — 18% — было зафиксировано в третьем квартале 2013 года, — отметили сотрудники службы. — В настоящее время данный показатель составляет 13,7%».

Десять лет назад не имели страховки 14,6% совершеннолетних американцев. Затем этот показатель постепенно повышался вплоть до второй половины 2013 года. Вскоре после начала внедрения в США системы льготного медицинского страхования Obamacare, число незастрахованных резко стало сокращаться: уже в 2014 году оно составило 13,4%.

Однако с приходом к власти Дональда Трампа в январе 2017 года будущее Obamacare оказалось под вопросом. В том же году американские законодатели упразднили одно из ключевых положений этой системы, и, как следствие, число незастрахованных начало увеличиваться и практически достигло уровня 2008 года.