Более четверти жителей Закарпатья подумывают уехать из страны

Более половины жителей Закарпатской области не были заграницей, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в области фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» при поддержке посольства Великобритании в Украине.

Согласно опросу, результаты которого обнародованы на сайте «Деминициатив» в четверг днем, 57% жителей Закарпатья не имеют паспорта для выезда за границу, столько же респондентов заявили, что никогда не были за границей.

28% закарпатцев заявили, что думают уехать из Украины, но только 4% ответили, что предпринимают для этого определенные шаги.

Также опрос показал высокий уровень миграции среди населения Закарпатья: 23% опрошенных ответили, что их родные, близкие и друзья выехали на постоянное жительство за границу.

Еще 44% респондентов сказали, что их родные, близкие и друзья выехали за пределы Украины на заработки на длительное время, а еще 54% — что выезжают на работу на непродолжительное время.

Лишь 25% закарпатцев ответили, что никто из их близких не выехал за рубеж на место жительства и не работает за границей.