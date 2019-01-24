Более четверти жителей Закарпатья подумывают уехать из страны

Более половины жителей Закарпатской области не были заграницей, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в области фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» при поддержке посольства Великобритании в Украине.
Согласно опросу, результаты которого обнародованы на сайте «Деминициатив» в четверг днем, 57% жителей Закарпатья не имеют паспорта для выезда за границу, столько же респондентов заявили, что никогда не были за границей.
28% закарпатцев заявили, что думают уехать из Украины, но только 4% ответили, что предпринимают для этого определенные шаги.
Также опрос показал высокий уровень миграции среди населения Закарпатья: 23% опрошенных ответили, что их родные, близкие и друзья выехали на постоянное жительство за границу.
Еще 44% респондентов сказали, что их родные, близкие и друзья выехали за пределы Украины на заработки на длительное время, а еще 54% — что выезжают на работу на непродолжительное время.
Лишь 25% закарпатцев ответили, что никто из их близких не выехал за рубеж на место жительства и не работает за границей.
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