Шестеро граждан Азербайджана ограбили ювелирный магазин в Кривом Роге

Полиция задержала шестерых иностранцев по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщается на странице МВД в Фейсбук, злоумышленники напали на магазин несколько дней назад, а в пятницу были задержаны полицией.

«Сегодня сотрудники департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУ Нацполиции в Харьковской области в ходе отработки региона задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин, имевший место 19 января, в Кривом Роге», — сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

У задержанных изъято более 1,5 кг ювелирных украшений и другие вещественные доказательства.