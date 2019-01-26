Ведущие страны Евросоюза назвали условие признания Гуайдо президентом Венесуэлы

Власти Испании, Франции, Германии и Великобритании признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

«Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо президентом Венесуэлы», — заявил в субботу председатель правительства Испании Педро Санчес.

По его мнению, «Гуайдо должен возглавить этот переходный период в Венесуэле». Санчес добавил, что Мадрид «со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС» по ситуации в республике.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter: «Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо „временным президентом“, чтобы начать политический процесс».

«Народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать свое будущее, — подчеркнула представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц в Twitter. — Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который запустит такой политический процесс».

«После запрета участвовать в выборах для оппозиционных кандидатов, вброса фальшивых бюллетеней и многочисленных нарушений на проходивших с серьезнейшими изъянами выборах совершенно ясно, что Николас Мадуро не является легитимным лидером Венесуэлы, — говорится в заявлении главы британского МИД Джереми Ханта в Twitter. — Хуан Гуайдо — тот человек, который должен вести Венесуэлу вперед. Если в течение восьми дней не будут проведены новые и честные выборы, Соединенное Королевство признает его временным президентом, который должен продвигать политический процесс к демократии. Для страдающего народа Венесуэлы пришло время начать жизнь заново».