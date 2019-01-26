Премьер Польши признал, что «Северный поток — 2» уже не остановить

Помешать строительству «Северного потока — 2» уже не получится, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Как отметил политик в интервью изданию Interia, невозможно запретить строительство газопровода, поскольку Россия — это мировая держава, а Германия — четвертая экономика в мире.
При этом Моравецкий подчеркнул, что считает реализацию проекта «эгоистичной». По его словам, необходима помощь союзников, которые бы четко высказались против «Северного потока — 2».
«Мы считаем, что это противоречит европейским правилам. Мы также считаем, что это противоречит гарантиям безопасности для Украины и для Польши», — добавил премьер.
Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против строительства выступают Украина, а также Польша, Латвия и Литва.
В начале января глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что проект «убивает Украину», поскольку снижение транзита российского газа грозит Киеву потерей не только прибыли, но и гарантии защиты от российской агрессии.
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