США в очередной раз потребовали от ЕС остановить строительство «Северного потока – 2»

США снова потребовали от ЕС и Германии остановить проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила в воскресенье газета Handelsblatt.
«Сейчас настало время для действий», — заявил изданию представитель правительства США. ЕС, по его словам, «должен приложить активные усилия, прежде чем Россия получит возможность оказывать огромное влияние на европейских партнеров». «Мы хотим, чтобы проект был остановлен», — отметили в Вашингтоне.
«Если трубопровод будет построен, Европа потеряет важное пространство для действий в отношении России», — уверены в правительстве США. «Мы подтверждаем наше требование, наши европейские партнеры должны принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину», — заявили Handelsblatt в Белом доме. Причем там отметили, что отдельные меры в этом направлении в США считают недостаточными.
Одновременно собеседник газеты сообщил, что письма с угрозами санкций, которые разослал германским компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл, «не были предусмотрены для сведения общественности». Ранее сообщалось, что дипломат предупредил фирмы, в частности BASF и Uniper, о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.
Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года.
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