Войти
15-25 тысяч гривен: Супрун рассказала о зарплатах семейных врачей
медицина
15-25 тысяч гривен: Супрун рассказала о зарплатах семейных врачей
Порошенко обещает не загонять силой верующих в новую ПЦУ
позиция
Порошенко обещает не загонять силой верующих в новую ПЦУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

США в очередной раз потребовали от ЕС остановить строительство «Северного потока – 2»

1 3521
США в очередной раз потребовали от ЕС остановить строительство «Северного потока – 2»

США снова потребовали от ЕС и Германии остановить проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила в воскресенье газета Handelsblatt.

«Сейчас настало время для действий», — заявил изданию представитель правительства США. ЕС, по его словам, «должен приложить активные усилия, прежде чем Россия получит возможность оказывать огромное влияние на европейских партнеров». «Мы хотим, чтобы проект был остановлен», — отметили в Вашингтоне.

«Если трубопровод будет построен, Европа потеряет важное пространство для действий в отношении России», — уверены в правительстве США. «Мы подтверждаем наше требование, наши европейские партнеры должны принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину», — заявили Handelsblatt в Белом доме. Причем там отметили, что отдельные меры в этом направлении в США считают недостаточными.

Одновременно собеседник газеты сообщил, что письма с угрозами санкций, которые разослал германским компаниям посол США в ФРГ Ричард Гренелл, «не были предусмотрены для сведения общественности». Ранее сообщалось, что дипломат предупредил фирмы, в частности BASF и Uniper, о возможности принятия в отношении них ограничительных мер из-за поддержки строительства газопровода.

Читайте также: Французы считают, что Макрон не реагирует на их протесты

Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года.

Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
урфин Поповец
урфин Поповец 2 минуты назад

252-е китайское предупреждение....

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 27 января 2019
Суббота, 26 января 2019
Пятница, 25 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

11 причин бросить работу в 2019 году

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016