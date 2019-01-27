Французы считают, что Макрон не реагирует на их протесты

Две трети французов, 66%, считают, что несмотря на протесты «желтых жилетов» президент Франции Эмманюэль Макрон так и не изменил своего курса в социально-экономической сфере. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного службой IFOP (ИФОП) по заказу еженедельной газеты Le Journal du Dimanche.

Согласно полученным данным, лишь 34% уверены в том, что лидер их страны сделал необходимые выводы из проходящих уже более двух месяцев в стране массовых протестов и внес изменения в курс правительства и свою деятельность. Отвечая на вопросы, какую именно реакцию президента на происходящее они хотели бы видеть, 85% ответили, что он должен быть «в большей мере озабочен положением французов и их чаяниями». В то же время 80% сообщили, что хотели бы, чтобы Макрон «изменил свой стиль общения с французами».

При этом 78% высказали пожелание, чтобы Макрон «внес изменения в свою социально-экономическую политику». По мнению 73% французов, президенту в целом необходимо пересмотреть свои методы управления государством и внести изменения в свой образ лидера страны.