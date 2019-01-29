Глава МИД Дании призвал ЕС ввести санкции против России из-за украинских моряков

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен призвал Европейский Союз ввести санкции против России из-за противостояния в Азовском море и незаконного удержания украинских моряков в РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление на сайте МИД Дании.
«Я считаю, что ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России», — заявил Самуэльсен.
Такое заявление глава МИД Дании сделал накануне своего визита в Украину. На 29 января запланирована совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чехии Томаша Петршичека и Королевства Дания Андерса Самуэльсена в Мариуполь с целью получения актуальной информации о политике безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обусловленной российской военной блокадой украинских морских портов в Азовском море и военной агрессией России против Украины.
В четверг, 31 января, Самуэльсен встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где будет обсуждаться в том числе и украинский вопрос.
Планируется, что ЕС выразит Москве ноту протеста из-за продолжения удержания ею в заключении 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
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