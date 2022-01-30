Еще одна страна готова предоставить Украине оружие и военную технику

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jyllands-Posten.
В то же время на вопрос журналиста, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила.
«Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, — ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали», — отметила Фредериксен.
Она подчеркнула, что ситуация вокруг Украины сейчас составляет серьезную угрозу для Европы, а потому существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле.
Фредериксен также пригрозила России в случае нового вторжения в Украину санкциями «беспрецедентного масштаба».
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран-участниц на сегодня разные взгляды на поставки оружия для Украины.
Ранее сообщалось, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016