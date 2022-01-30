Еще одна страна готова предоставить Украине оружие и военную технику

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности предоставить Украине военную технику и оружие. Это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jyllands-Posten.

В то же время на вопрос журналиста, готова ли Дания предоставить Украине своих солдат, премьер не ответила.

«Я не хочу исключать (поставки военной техники в Украину, — ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали», — отметила Фредериксен.

Она подчеркнула, что ситуация вокруг Украины сейчас составляет серьезную угрозу для Европы, а потому существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле.

Фредериксен также пригрозила России в случае нового вторжения в Украину санкциями «беспрецедентного масштаба».

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран-участниц на сегодня разные взгляды на поставки оружия для Украины.

Ранее сообщалось, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине.