Власти Венесуэлы начали расследование в отношении лидера оппозиции

Прокуратура Венесуэлы, подчиняющаяся президенту Мадуро, начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.

«Я передал председателю Верховного суда бумаги, касающиеся предварительного расследования, которое начала Генеральная прокуратура в отношении гражданина Хуана Гуайдо», — сказал он.

По словам генпрокуратура, расследование связано с «актами насилия, которые произошли в стране начиная с 22 января».

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

По данным Управления комиссара ООН по правам человека, в ходе протестов с 22 января в Венесуэле погибли не менее 40 человек.