Франция и Германия изучают идею учреждения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе

Франция и ФРГ в настоящее время изучают предложение о развертывании на Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ, говорится в опубликованном во вторник сообщении французского внешнеполитического ведомства.

«Сейчас мы совместно с Германией, поддерживая связь с российской и украинской сторонами, изучаем это предложение», — сказал представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о том, как Париж оценивает планы такой миссии.

Он также призвал все стороны к выполнению минских соглашений и мирному урегулированию конфликта в Украине.

«Мирное урегулирование конфликта на Донбассе будет зависеть, прежде всего, от политического желания сторон выполнять свои обязательства. Выполнение минских договоренностей остается единственным путем решения кризиса», — отметил представитель.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете «Кляйне Цайтунг» о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

По словам дипломата, этот план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.