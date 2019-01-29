Тимошенко обнародовала свою декларацию о доходах и имуществе

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко получила в 2017 году 225 тыс. 490 грн заработной платы как народный депутат, а также 252 тыс. 825 грн в качестве средств для выполнения полномочий парламентария.

Согласно данным электронной декларации кандидата в президенты Тимошенко за 2017 год, поданной в соответствии с требованиями законодательства, она получила также 81 тыс. 711 грн процентов в «Ощадбанке».

В «Ощадбанке» у Юлии Тимошенко размещено 614 тыс. 145 грн. Кроме того, наличными она хранит 290 тыс. грн.

С 1 января 2017 года Юлия Тимошенко арендует дом площадью 588 кв.м в Козине (Обуховский район Киевской области) у его владельца Татьяны Шараповой. Кроме того, она задекларировала право пользования двумя земельными участками под и возле арендуемого дома, также принадлежащими Шараповой, и еще двумя участками, граничащими с домом в Козине, владельцем которых является Антонина Ульяхина.

Транспортных средств лидер «Батькивщины» не задекларировала.

Юлия Тимошенко задекларировала как свою собственность несколько ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard и еще трех.

Муж кандидата в президенты Александр Тимошенко зарегистрирован и проживает в арендуемом Юлией Тимошенко доме в Козине.

В 2017 году он получил 3 млн 374 тыс. 731 грн дохода от предпринимательской деятельности и 244 тыс. 948 грн дохода от Britico Product s.r.o (Прага, Чехия).

Александр Тимошенко задекларировал наличными EUR194 тыс., $357,75 тыс. и 360 тыс. грн. Он хранит также $28,1 тыс. грн и 21 тыс. грн в «Мегабанке», и 1071 грн в «Украинском строительно-инвестиционном банке».

Ему принадлежат 25% акций ООО «Геофорс» (основной вид деятельности — производство электроэнергии) и 100% акций ООО «Леди Ю» (производство парфюмерных и косметических средств), конечным бенефициарным собственником которых он является.

В 2014 году он приобрел два автомобиля: Mercedes-Benz GL-350 CDI за 1 млн 248 тыс. грн и ГАЗ 14 (1983 года выпуска) за 79,7 тыс. грн.

Он также задекларировал наручные часы марок Vacheron Constantin и Corum.