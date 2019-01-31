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Госдолг Украины в 2018 году вырос, но сократился до 62,7% ВВП

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Госдолг Украины в 2018 году вырос, но сократился до 62,7% ВВП

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%, такие оперативные данные сообщило Министерство финансов на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время Минфин напомнил, что по абсолютному значению совокупный госдолг вырос: в гривневом выражении — на 26,94 млрд грн, до 2 трлн 168,63 млрд грн, в долларовом — на $2 млрд, до $78,3 млрд.

Ведомство уточнило, что прямой госдолг к концу минувшего года составлял 85,8%.

Отметим, что в конце августа 2018 года правительство Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга по отношению к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу 2018 года вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП. Документ предусматривает сокращение этого показателя до 52% до конца 2019 года и до 49% — до 2020 года.

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Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% — до 1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд, в том числе внешний — до $38,5 млрд, однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного государством долга — с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП.

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