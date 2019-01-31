Патриарх Кирилл надеется посетить Украину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что в будущем сможет побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими Украинской православной церкви. Об этом он заявил в беседе с журналистами, приуроченной к 10-летию его возведения на патриарший престол.
«Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая ситуация и конъюнктура — это такие скоропроходящие явления. Сегодня — одни политические силы, потом другие... У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие», — сказал он.
Предстоятель РПЦ призвал паству УПЦ «твердо держаться веры, не поддаваться соблазнам» и выразил уверенность, что «духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства».
По мнению патриарха, лучше всего происходящее в мировом православии в связи с действиями Константинополя в Украине характеризует слово «кризис».
«Где раскол, там злоба. Мы же видим это: захваты храмов, избиения священников... Может ли слово Божие и правда Божия распространяться при помощи насилия, обмана, при помощи опоры на политические силы, может ли воля Божия распространяться при помощи той или иной политической партии? Да никогда», — сказал он.
Напомним, что 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии власти был проведен объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
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Пускай сидит в своей Раше-параше , а здесь в Украине ему делать нечего