Подавляющее большинство украинцев намерено пойти на президентские выборы

74% граждан Украины намерены принять участие в предстоящих президентских выборах, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2018 года социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (International Republican Institute, IRI).
«В целом 74% респондентов намерены принять участие в голосовании на президентских выборах; из них 32% намерены сделать это „однозначно“, а 42% — „скорее“ будут голосовать», — сказано в сообщении на сайте Международного республиканского института.
Интерес к голосованию самый высокий в Западной и Центральной Украине, наименьший — в Восточной и Южной Украине. Молодые люди наименее заинтересованы в голосовании — только 26% из них заявили, что «однозначно» проголосуют по сравнению с 37% опрошенных в возрасте от 51 года и старше.
«Анализ приоритетов избирателей по состоянию на декабрь 2018 года указывает на то, что украинцы стремятся принять участие в выборах и обращают внимание на основные вызовы, которые стоят перед страной», — прокомментировал региональный директор IRI в Евразии Стивен Никс.
По его словам, с учетом текущих рейтингов результатов голосования отдельных кандидатов, маловероятно, что какой-либо кандидат получит необходимые 50% голосов плюс для победы в первом туре.
Для 39% респондентов прекращение войны на Донбассе является приоритетным фактором при выборе кандидата. Следующими факторами является борьба с коррупцией (16%), улучшение состояния экономики (11%), а также решение вопроса коммунальных платежей, коммунальных услуг и тарифов (10%). Вопрос войны на Донбассе стал определяющим для отбора кандидатов во всех возрастных группах, в то время как борьба с коррупцией и тарифы более важны для украинцев среднего и старшего возраста.
Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института с 13 по 27 декабря 2018 года методом личного интервью на дому у респондентов по случайной выборке, включавшей 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и имеющих право голоса. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Коэффициент охвата составил 62,7%, статистическая погрешность не превышает 2%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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