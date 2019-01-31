Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы

Депутаты Европарламента в четверг проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны.

За признание экс-председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, «против» высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.