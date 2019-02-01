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Бизнес-издание хвалит закон о финреструктуризации на примере кейса WOG

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Бизнес-издание хвалит закон о финреструктуризации на примере кейса WOG

Деловое издание Экономические Новости опубликовало материал, в котором говорится о позитивных тенденциях для рынка финансов Украины в связи с актуализацией закона о финансовой реструктуризации предприятий на волне сообщения о кейсе сети АЗК WOG.

Как известно группа компаний WOG начала процесс реструктуризации кредитного портфеля в Государственном «Ощадбанке». Однако ранее о законе мало говорилось, хотя он и был принят еще в 2016 году. Между тем, документ принят при поддержки глобальных игроков финансового рынка ЕБРР, Ernst&Young, МВФ. Кейс связанный с WOG, цель которой — сохранить устойчивые темпы роста и продолжить инвестиции в открытие новых АЗК, может стать маяком для другого крупного бизнеса, нуждающегося в инвестициях.

Бизнес-медиа называет несколько причин, повлиявших на рынок: девальвация национальной валюты привела к тому, что на протяжение нескольких лет платежеспособность населения Украины существенно снизилась. При этом, сервисные и продуктовые компании первыми ощутили на себе эту тенденцию. Очень многие компании, после кризиса последних лет вынуждены свернуть свою инвестиционную деятельность и сосредоточиться на погашении кредитов.

Со слов делового СМИ, непопулярный закон «О финансовой реструктуризации» позитивно влияет на экономику страны, возвращая крупные компании «буквально с порога банкротства». Законодательный документ в первую очередь направлен на улучшение отношений между заемщиком и кредитором, позволяя обеим сторонам получить определенную выгоду от продолжения взаимоотношений, а не разбить горшки.

Издание нашло еще несколько предприятий, получивших финансовую реструктуризацию. Это такие известные компании как агрохолдинг «Авангард», строительный гигант «ТММ», завод «Имперово Фудз» и пр. «Сегодня эти компании, прошедшие процедуру, активно работают и развиваются, что лишь убеждает в правильности реализованных в законе решений и механизмов», — подчеркивают эксперты.

Экономические Новости так трактуют тенденцию: «На примере реструктуризационного процесса группы компаний WOG в Ощадбанке, можно отметить, что влияние государства, вовлеченного в этот процесс на этапе принятия, позволяет достичь решения, удовлетворяющего в равных частях обе стороны. Ведь, согласно закону, в наблюдательный совет, рассматривающий вопросы по организации и проведению финреструктуризации входят: по одному представителю от Нацбанка, Минфина, Минэкономразвития и Минюста, а также пять представителей объединений участников финансовых рынков, представителей бизнеса и экспертов».

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Деловое СМИ также отмечает, что сеть WOG неоднократно подвергалась и продолжает подвергаться нападкам со стороны недоброжелателей. По информации ЭН — против финансовой истории компании регулярно ведутся информационные войны, пытаясь выбить весомого игрока с рынка нефтепродуктов и теперь ритейл.

«Однако WOG строит новые планы — активно развивать ритейл-направление, а также инвестировать в открытие новых АЗК по всей Украине», — подытоживает деловой ресурс.

WOG, реструктуризация
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