Перед банкротством банка «Хрещатик» из него вывели 2,3 миллиарда

Накануне признания ПАО «КБ «Хрещатик» неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривен путем вложения средств в так называемые «бесценные» бумаги. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Одной из схем, реализованных накануне введения в банке временной администрации, стали сделки по покупке „(бес)ценных“ бумаг компаний, которые имеют все признаки фиктивности. Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированные по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников», — заявили в Фонде.

«На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе ПАО «КБ „Хрещатик“ было выявлено в целом на 2,3 млрд грн. При этом, почти 85% из них оказались необеспеченными, и в 91,8% случаев эмитенты оказались связанными с банком лицами. После того, как срок погашения облигаций истек, денежные средства банку возвращены не были», — говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что по выявленным фактам в правоохранительные органы направлено 77 заявлений, цель которых — взыскание этих убытков с акционеров.

Как известно, 84% кредитного портфеля юридических лиц банка — инсайдерские, 85% ценных бумаг — «мусорные». 52% в структуре активов ПАО «КБ «Хрещатик», на сумму 4,305 млрд грн, — это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) — кредиты юридических лиц.

Несмотря на то, что «на бумаге» стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4,006 млрд грн, по независимой оценке она почти в пять раз меньше и составляет 834,36 млн грн.

Вкладчикам банка ПАО «КБ «Хрещатик» Фондом выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 959 млн грн.

Ранее в Фонде гарантирования вкладов рассказали, что комплексный анализ неплатежеспособного банка «Хрещатик» свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму свыше 2,5 миллиарда гривен.

Напоминим, что 5 апреля 2016 года НБУ признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.