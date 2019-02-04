Иран выпустил криптовалюту обеспеченную золотом

Власти Ирана запустили обеспеченную золотом криптовалюту PayMon для обхода международных санкций. Над выпуском альткоина работали банки Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat, актив будет представлен на внебиржевой платформе Fara Bourse, пишет CryptoGlobe.

Сообщается, что изначально будет выпущен 1 млрд новых токенов. Они будут использоваться для токенизации активов финансовых учреждений и уменьшения негативных последствий для экономики страны после отключения от межбанковской системы SWIFT.

В конце января в сети появилась информация о том, что центральный банк Ирана готовится ввести запрет на использование цифровых денег, которые не получили одобрение местного финансового регулятора, для защиты своей национальной криптовалюты. Для граждан будет введены ограничения, чтобы они не смогли хранить средства на сумму свыше $10 тыс. не на банковских счетах.