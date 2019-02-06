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Корпорация Alstom отказалась от слияния с Siemens

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Корпорация Alstom отказалась от слияния с Siemens

Руководство французской корпорации Alstom отказалось от планов слияния с немецким концерном Siemens после блокировки этих планов Еврокомиссией. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

«Слияние компаний отменяется», — говорится в распространенном заявлении компании. Руководство Alstom при этом назвало решение Еврокомиссии «подлинным поражением для Европы».

«Как Alstom, так и Siemens остаются уверенными в том, что данное слияние имело бы важное значение для сектора транспортного машиностроения в мировом масштабе, а также для европейского сектора железнодорожного машиностроения, ее клиентов, пассажиров, гарантируя при этом существование конкуренции на европейском рынке. Также оно позволило бы создать европейскую компанию, способную противостоять все более усиливающейся международной конкуренции», — сказано в заявлении.

Alstom «сожалеет, что предложенные меры по улучшению проекта, включая и совсем недавние, были расценены Еврокомиссией как недостаточные». В этой связи в заявлении высказывается убежденность, что данные меры «были масштабными и отвечали той обеспокоенности, которая была высказана со стороны Еврокомиссии в том, что касается железнодорожной сигнализации и высокоскоростных поездов».

В этой связи руководство французской корпорации напоминает, что «целый ряд европейских влиятельных и общепризнанных лиц и организаций высказали свою сильную заинтересованность в том, чтобы был создан такой союз».

Руководство корпорации сообщает, что «в дальнейшем Alstom сосредоточится на обеспечении своего экономического роста в качестве мирового лидера сектора транспортного машиностроения». Компания подчеркивает в этой связи, что ее портфель заказов «находится на рекордно высоком уровне в €40 млрд», а ее финансовые результаты деятельностью «являются очень успешными».

Напомним, что в среду Еврокомиссия заблокировала предложение о слиянии проектов Siemens и Alstom в области железнодорожного машиностроения. В постановлении отмечается, что в ходе расследования Еврокомиссия получила несколько обращений со стороны клиентов, профсоюзов и промышленных объединений относительно сделки. Эти отзывы подтвердили опасения о риске сокращения конкуренции в сегментах производства подвижного состава и систем сигнализации.

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Siemens и Alstom объявили о заключении соглашения о слиянии своих железнодорожных бизнесов в сентябре 2017 года. Аргументируя целесообразность сделки для регуляторов и акционеров, компании заявили, что слияние должно создать мощную корпорацию, способную эффективно конкурировать с крупнейшим в мире производителем подвижного состава — китайской корпорации CRRC.

Siemens, Alstom
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