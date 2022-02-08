Зеленский анонсировал покупку французской техники на 1,2 млрд евро

Украина и Франция договорились о поставке 130 локомотивов французской кампании "ALSTOM Transport SA" на общую сумму 900 млн. евро в Украину, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализацию очень важного проекта о поставке 130 локомотивов кампании ALSTOM на сумму 900 млн. евро", -сказал он на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он также добавил, что финализирована договоренность о поставке в Украину 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн. евро.

Напомним, еще в мае 2021 года Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между правительствами Украины и Франции об обновлении парка грузовых электрических локомотивов. Общая сумма контракта €882,5 млн, из них 85% (€750 млн) – это кредитные средства Французской Республики.

Этот контракт уже неоднократно критиковался специалистами. Так, Украина купит 130 локомотивов ценой €6,8 млн за один. Это на 13% дороже, чем покупала железная дорога Азербайджана несколько лет назад. При этом неизвестно, каким образом закупленные электровозы будут обслуживать. Ведь стоимость содержания локомотива в течение жизненного цикла может значительно превышать стоимость его закупки. Например, Казахстан заключил с «Alstom» соглашение на обслуживание 200 локомотивов на сумму €1,2 млрд.

Кроме того, соглашение предусматривает ряд привилегий для заранее определенного производителя - французской компании ALSTOM Transport SA. Компания, ее филиалы, подрядчики, субподрядчики полностью освобождаются от любого налогообложения.