Войти
У России нет юридических претензий к Виктору Януковичу
позиция
У России нет юридических претензий к Виктору Януковичу
Трамп подтвердил дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном
дружба народов
Трамп подтвердил дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

«Кинули, как лоха»: Янукович прокомментировал события февраля 2014

553
«Кинули, как лоха»: Янукович прокомментировал события февраля 2014

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что в феврале 2014 года европейские лидеры, подписавшие в качестве гарантов его соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса, обманули его.

«Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня «кинули, как лоха», — сказал Янукович.

«21 февраля они подписали это соглашение, и в тот же день вооруженные молодчики захватывали уже президентскую резиденцию и правительственные здания. А на следующий день европейские страны одобрили это», — отметил он на пресс-конференции в Москве.

«Ответственность на них лежит, никто с них ее не снимал и не снимет, — подчеркнул бывший глава государства. — И я бы хотел, чтобы мне публично ответили, почему я много раз и много лет к ним обращаюсь, но я ни разу не получил ответ от этих стран, от лидеров этих стран».

Читайте также: Янукович дал пресс-конференцию в Москве: рассказал о выборах, новой церкви и Медведчуке

Напомним, что в разгар событий на Майдане 21 февраля 2014 года, в Киеве между президентом Виктором Януковичем и представителями оппозиции было подписано Соглашение о мирном урегулировании политического кризиса в Украине, гарантами которого выступили Германия, Франция и Польша. Документ предусматривал возврат к конституции 2004 года, проведение досрочных выборов президента и формирование «правительства национального доверия», а также вывод сил правопорядка из центра Киева и сдачу оппозицией оружия. В тот же день Верховная рада приняла законы о возобновлении конституции 2004 года и об освобождении всех задержанных в ходе акций протеста. Однако уже вечером протестующие начали громить правительственные здания, вынудив президента покинуть столицу, а потом и страну.

Виктор Янукович
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 февраля 2019
Вторник, 5 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016