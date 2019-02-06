«Кинули, как лоха»: Янукович прокомментировал события февраля 2014

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что в феврале 2014 года европейские лидеры, подписавшие в качестве гарантов его соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса, обманули его.
«Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня «кинули, как лоха», — сказал Янукович.
«21 февраля они подписали это соглашение, и в тот же день вооруженные молодчики захватывали уже президентскую резиденцию и правительственные здания. А на следующий день европейские страны одобрили это», — отметил он на пресс-конференции в Москве.
«Ответственность на них лежит, никто с них ее не снимал и не снимет, — подчеркнул бывший глава государства. — И я бы хотел, чтобы мне публично ответили, почему я много раз и много лет к ним обращаюсь, но я ни разу не получил ответ от этих стран, от лидеров этих стран».
Напомним, что в разгар событий на Майдане 21 февраля 2014 года, в Киеве между президентом Виктором Януковичем и представителями оппозиции было подписано Соглашение о мирном урегулировании политического кризиса в Украине, гарантами которого выступили Германия, Франция и Польша. Документ предусматривал возврат к конституции 2004 года, проведение досрочных выборов президента и формирование «правительства национального доверия», а также вывод сил правопорядка из центра Киева и сдачу оппозицией оружия. В тот же день Верховная рада приняла законы о возобновлении конституции 2004 года и об освобождении всех задержанных в ходе акций протеста. Однако уже вечером протестующие начали громить правительственные здания, вынудив президента покинуть столицу, а потом и страну.
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