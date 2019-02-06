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УНЛ презентовала новый сайт с удобным функционалом

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УНЛ презентовала новый сайт с удобным функционалом

Компания «Украинская Национальная Лотерея» - оператор государственных лотерей, запустила свой новый сайт. 

Unl.ua, разработанный студией Stearling, уже доступен для пользователей. Обновленный сайт получил не только современный внешний вид, но и пополнил свой функционал практичными решениями.

«Ежедневно десятки тысяч украинцев играют, в столь полюбившиеся с юных лет, лотереи от УНЛ. Теперь сыграть и выбрать свои счастливые числа стало намного удобнее. Перед студией стояла задача разработать лаконичный сайт, без лишних деталей, дизайн которого отражает качество и прозрачность нашей работы» - заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

Простая логика и минимализм сайта дополняются уникальным расположением блоков. Интуитивно каждый посетитель может попасть на необходимую ему страницу. Не смотря на большой объем информации и контента, сайт выглядит легким и ненавязчивым.

«Основной целью работы над новым сайтом было и остается удобство и удовлетворенность игроков. Каждый шаг взаимодействия с сайтом УНЛ прорабатывался исходя, прежде всего, из желаний и оптимальной работы пользователя» - уточнил Андрей Бочковский.

К отдельным «фишкам» нового сайта можно отнести новый личный кабинет с широким функционалом; зарегистрированным игрокам система сама будет напоминать о наличии непроверенных и невыплаченных билетов; увеличен лимит суммы розыгрышей по билету, которую игрок может получить на личный баланс; сделан удобный доступ ко всему функционалу сайта с помощью дополнительного меню; упрощена система регистрации для новых игроков; удобная и адаптированная версия мобильного сайта, которая поможет удобно приобретать билеты с мобильных устройств; возможность загрузки мобильной версии сайта на телефон и работы при временном отсутствии интернета; расширенный выбор платежей для пополнения и выплаты баланса.

Также на сайте доступно нововведение, которого ждали многие – возможность отслеживать статус заказа в личном кабинете. 

«Предлагаемое решение эффективно реализует принципы безопасности; понятное приобретение билетов и прозрачную систему выплаты выигрышей. При работе над сайтом были учтены все последние тренды веб-дизайна и разработки». – подчеркнул Бочковский.

На сайте можно приобрести хорошо известные лотереи от УНЛ, такие как: «Супер Лото», «КЕНО», «Лото Тройка» и «Максима». Кроме того, доступны моментальные онлайн лотереи. В этом году ожидаются пополнение интернет сайта новыми предложениями интересных игр для клиентов УНЛ.

В компании отмечают, что УНЛ ведет легальный бизнес и полностью соблюдает требования законодательства Украины. В 2018 г. оператор национальных лотерей «Украинская Национальная Лотерея» подтвердил свое соответствие принципам Европейской Ассоциации Лотерей и Тото, получив в конце 2018 года соответствующий сертификат. Членство в Ассоциации возможно в случае, если оператор лотерей реализовывает в своей деятельности программу «Ответственная игра» - комплекс мероприятий, направленных на защиту игроков и населения от негативных рисков чрезмерной игры в лотерею. Ранее УНЛ уже получила сертификат о соответствии принципам ответственной игры от Всемирной лотерейной ассоциации.

Программа предусматривает сотрудничество с профильными медицинскими организациям в сфере борьбы с зависимостями, обучение персонала правилам безопасной игры и применению их при работе с клиентом, а также проведение научных исследований и информирование населения о рисках развития игровой зависимости с целью профилактики. Принципы Ответственной игры определяют, что лотерейные операторы должны принимать меры по предотвращению проблем игровой зависимости. Программа Ответственной игры разделена на 11 разделов. Каждый из них направлен на пресечение игромании и поиск проблем с зависимостями.

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Подобная практика широко распространена среди европейских и мировых операторов национальных лотерей. Результаты работы по реализации программы «Ответственная игра» оцениваются независимыми аудиторами, а затем проверяются представителями Европейской Ассоциации Лотерей. Членство в ассоциации подтверждает использование УНЛ общепринятых европейских и мировых стандартов проведения лотерей, понимание и внедрение лучших практик и примеров применения этих стандартов, следование последним регуляторным требованиям европейского законодательства. 

УНЛ, Андрей Бочковский
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