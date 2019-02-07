В МИД прокомментировали заявление Волкера о допуске наблюдателей РФ на выборы

Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на территории ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществлять процесс наблюдения за выборами, поэтому его миссия должна быть успешной и на украинских выборах.

Об этом заявила Укринформа пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в ответ на просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

«Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешалоБДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами», — отметила Зеленко.

В этом контексте она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента РФ в 2018 году.

«Уверены, что отсутствие российских наблюдателей и на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами», — акцентировала представитель МИД.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал 7 февраля в Twitter, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.