Войти
Волкер считает, что Украина должна пустить российских наблюдателей на выборы
позиция
Волкер считает, что Украина должна пустить российских наблюдателей на выборы
Украина хочет добиться смягчения визового режима с Великобританией
дружба народов
Украина хочет добиться смягчения визового режима с Великобританией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Кризис в Венесуэле: Кремль начал сомневается в Мадуро

751
Кризис в Венесуэле: Кремль начал сомневается в Мадуро

Российские власти начинаются сомневаться в способности президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержаться у власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Москва продолжает выражать публичную поддержку Мадуро, однако во власти якобы понимают, что «бедственное положение экономики Венесуэлы» лишает венесуэльского лидера последних сторонников, отмечается в статье.

Также агентство полагает, что Мадуро вряд ли может рассчитывать и на военный ресурс, поскольку венесуэльская армия не готова применять силу по отношению к участвующим в протестах согражданам.

Авторы также отмечают, что у Москвы нет вариантов с оказанием помощи союзнику: спасти кризисную венесуэльскую экономику уже не получится, а военная помощь невозможна из-за географической удаленности. В то же время вариант оказания Венесуэле военной помощи вряд ли рассматривается, ведь речь идет о внутреннем конфликте, а не об иностранном вмешательстве.

В четверг в столице Уругвая Монтевидео пройдет встреча представителей ЕС по ситуации в Венесуэле. К слову, Брюссель настаивает на необходимости новых выборов для преодоления острого политического кризиса в Венесуэле. Также во встрече примут участие представители Боливии, Коста-Рики, Эквадора и Мексики. Последнее государство, правда, продолжает поддерживать Мадуро.

Москва также продолжает выказывать поддержку Мадуро, однако российский президент Владимир Путин ранее в телефонной беседе со своим венесуэльским коллегой призвал стороны искать возможности для диалога с целью преодоления сложившейся ситуации.

Неизвестно, проводят ли российские дипломаты в Каракасе какие-либо встречи с оппозицией, однако исключать этого нельзя, учитывая обстановку в стране. Несмотря на то что Мадуро тоже имеет достаточно большую поддержку, Венесуэла фактически находится в изоляции, так как ведущие страны Запада и США, по сути, объявили его нелегитимной фигурой.

Вашингтон оказывает давление и на военных, которые сохраняют лояльность Мадуро. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Твиттере заявил, что Вашингтон намерен вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции республики Хуану Гуайдо.

«В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы», — написал Болтон.

Ситуация в Венесуэле для России осложняется тем, что Москва вложила в эту страну немало средств, которые включают в себя инвестиции в нефтяную промышленность Боливарианской Республики. Речь идет о $17 млрд.

Впрочем, местная оппозиция пытается уверить РФ, что эти деньги она получит назад даже в случае смены власти. Ранее депутат Национального собрания Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа сказал, что долги страны перед Россией не оспариваются оппозицией: «Эти долги являются обязательными. Они были взяты государством законно на основе заключенного контракта. Важно отметить, что в Венесуэле, как и при любой другой демократии, парламент выполняет функции контроля и должен подтвердить государственную задолженность. Новое правительство вместе с парламентом страны — Национальным собранием — должно сертифицировать законно заключенный долг и взять на себя обязательство выплатить или пересмотреть его».

В свою очередь, лидер оппозиции Гуайдо также сделал в одном из своих недавних интервью реверансы в сторону Москвы, заявив, что смена правительства страны будет «благоприятствовать» улучшению отношений Каракаса с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что в случае свержения нынешнего президента Николаса Мадуро страна продолжит нести «ответственность» по международным займам и кредитам.

Он также добавил, что оппозиция также намерена сохранить государственный контроль над венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.

Кроме того, Гуайдо заявил, что направил России послание, где изложил свое видение ситуации в стране. Однако посол России Владимир Заемский отметил, что в посольстве РФ «послания не получили».

Читайте также: Как украинские политики перепродают государственные ресурсы

Стоит отметить, что в конце января Национальная ассамблея Венесуэлы заявила, что получила от сотрудников Банка Венесуэлы информацию, согласно которой была предпринята попытка вывезти в Россию около 20 тонн золота.

Сообщения о прибытии в Каракас самолетов из России появлялись и ранее. В частности, издание The Bell сообщало со ссылкой на портал Flightradar, что самолет Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC вылетел из московского аэропорта «Внуково» и приземлился в Каракасе. Россия эту информацию отрицает.

Венесуэла, Николас Мадуро
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 7 февраля 2019
Среда, 6 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016