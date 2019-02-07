Кризис в Венесуэле: Кремль начал сомневается в Мадуро

Российские власти начинаются сомневаться в способности президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержаться у власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Москва продолжает выражать публичную поддержку Мадуро, однако во власти якобы понимают, что «бедственное положение экономики Венесуэлы» лишает венесуэльского лидера последних сторонников, отмечается в статье.

Также агентство полагает, что Мадуро вряд ли может рассчитывать и на военный ресурс, поскольку венесуэльская армия не готова применять силу по отношению к участвующим в протестах согражданам.

Авторы также отмечают, что у Москвы нет вариантов с оказанием помощи союзнику: спасти кризисную венесуэльскую экономику уже не получится, а военная помощь невозможна из-за географической удаленности. В то же время вариант оказания Венесуэле военной помощи вряд ли рассматривается, ведь речь идет о внутреннем конфликте, а не об иностранном вмешательстве.

В четверг в столице Уругвая Монтевидео пройдет встреча представителей ЕС по ситуации в Венесуэле. К слову, Брюссель настаивает на необходимости новых выборов для преодоления острого политического кризиса в Венесуэле. Также во встрече примут участие представители Боливии, Коста-Рики, Эквадора и Мексики. Последнее государство, правда, продолжает поддерживать Мадуро.

Москва также продолжает выказывать поддержку Мадуро, однако российский президент Владимир Путин ранее в телефонной беседе со своим венесуэльским коллегой призвал стороны искать возможности для диалога с целью преодоления сложившейся ситуации.

Неизвестно, проводят ли российские дипломаты в Каракасе какие-либо встречи с оппозицией, однако исключать этого нельзя, учитывая обстановку в стране. Несмотря на то что Мадуро тоже имеет достаточно большую поддержку, Венесуэла фактически находится в изоляции, так как ведущие страны Запада и США, по сути, объявили его нелегитимной фигурой.

Вашингтон оказывает давление и на военных, которые сохраняют лояльность Мадуро. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в Твиттере заявил, что Вашингтон намерен вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции республики Хуану Гуайдо.

«В противном случае они будут полностью исключены из международной финансовой системы», — написал Болтон.

Ситуация в Венесуэле для России осложняется тем, что Москва вложила в эту страну немало средств, которые включают в себя инвестиции в нефтяную промышленность Боливарианской Республики. Речь идет о $17 млрд.

Впрочем, местная оппозиция пытается уверить РФ, что эти деньги она получит назад даже в случае смены власти. Ранее депутат Национального собрания Венесуэлы Хуан Пабло Гуанипа сказал, что долги страны перед Россией не оспариваются оппозицией: «Эти долги являются обязательными. Они были взяты государством законно на основе заключенного контракта. Важно отметить, что в Венесуэле, как и при любой другой демократии, парламент выполняет функции контроля и должен подтвердить государственную задолженность. Новое правительство вместе с парламентом страны — Национальным собранием — должно сертифицировать законно заключенный долг и взять на себя обязательство выплатить или пересмотреть его».

В свою очередь, лидер оппозиции Гуайдо также сделал в одном из своих недавних интервью реверансы в сторону Москвы, заявив, что смена правительства страны будет «благоприятствовать» улучшению отношений Каракаса с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что в случае свержения нынешнего президента Николаса Мадуро страна продолжит нести «ответственность» по международным займам и кредитам.

Он также добавил, что оппозиция также намерена сохранить государственный контроль над венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.

Кроме того, Гуайдо заявил, что направил России послание, где изложил свое видение ситуации в стране. Однако посол России Владимир Заемский отметил, что в посольстве РФ «послания не получили».

Стоит отметить, что в конце января Национальная ассамблея Венесуэлы заявила, что получила от сотрудников Банка Венесуэлы информацию, согласно которой была предпринята попытка вывезти в Россию около 20 тонн золота.

Сообщения о прибытии в Каракас самолетов из России появлялись и ранее. В частности, издание The Bell сообщало со ссылкой на портал Flightradar, что самолет Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC вылетел из московского аэропорта «Внуково» и приземлился в Каракасе. Россия эту информацию отрицает.